Идеальный монохром: Муцениеце в пуховой куртке самого модного цвета похвасталась лифтолуком

Актриса на прогулке с детьми отметилась в светлом аутфите. Стилист-имиджмейкер Мария Рябова призналась, что такой фасон идет всем.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. В ее копилке множество ярких ролей. Недавно она снялась в комедии «Честный развод» с Александром Робаком.

Актриса не скрывает, что любит проводить время на работе, но свободное время она посвящает детям. После развода с Павлом Прилучным артистка сама заботится о сыне Тимофее и дочке Мие. При этом за последние два года она похудела и снялась в новых проектах.

Поклонники считают, что Агата стала выглядеть более женственно. Она всегда наряжается для красных дорожек. Сама актриса признавалась, что стала больше себя баловать дорогостоящими обновками.

Но ее не всегда можно увидеть в нарядах люксовых брендов. Накануне Муцениеце провела весь день с детьми. Она запечатлелась с ними в лифте после прогулки. Звезда предстала в пуховой куртке цвета экрю и трикотажных брюках.

Монохромный образ актрисы понравился ее фанатам. Многие адресовали ей комплименты. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Агата выбрала базовый пуховик нейтрального оттенка, который легко сочетать с любыми цветами. Укороченная модель куртки очень удобна для частых поездок за рулем. Прямой крой подойдет всем. Исключением может быть фигура с широкими плечами и узкими бедрами, объемный верх может сделать на этом акцент», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист- имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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