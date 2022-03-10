«Погнали»: Павел Прилучный запечатлелся на борту самолета

Актер решил уехать из Москвы. Он успел повидаться с детьми.

Павел Прилучный является известным актером. Он снялся во множестве успешных проектов, включая сериалы «Мажор» и «Закрытая школа». Почти 10 лет артист прожил в браке с коллегой Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию.

Однако в 2020 году они развелись. Вскоре звезда кино стал строить отношения с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках».

Однако в последнее время ходят слухи, что Прилучный расстался с возлюбленной. Он стал чаще проводить время в компании экс-жены. Недавно актер появился на празднике дочке, которой исполнилось шесть лет.

А вот 8 марта он провел весь день с детьми и даже брал их с собой в театр. По всей видимости, Павел специально решил с ними побыть перед отъездом. На следующий день он запечатлелся с другом в самолете.

Однако он сразу пресек слухи, что покидает страну. Прилучный просто поехал в другой город.

«Погнали! Красноярск, встречай!» — объявил он.

Поклонники отметили, что актер похудел. Другие заметили, что он загорелый. Напомним, что в последнее время многие артисты уезжают из России. Ксения Собчак с сыном Платоном отправилась в Израиль. Алла Пугачева также отправилась туда на лечении.

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