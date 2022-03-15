Ким Кардашьян попросила бывшего мужа не «рассказывать сказки» о том, что он не видится с детьми

Рэпер Канье Уэст утверждает, что экс-супруга делает все, чтобы он не общался с наследниками.

В марте 2022 года американская телезвезда Ким Кардашьян официально развелась со своим мужем-рэпером Канье Уэстом, с которым делит четверых детей.

Еще за несколько месяцев до этого супруги разъехались, и муж стал обвинять жену в соцсетях, что она ставит препоны его общению с наследниками и не дает участвовать в их воспитании.

«Страдания» отстраненного отца продолжаются и по сей день. 14 марта Канье опубликовал фото трех значков на рюкзаке своей дочери Норт. На них изображены папа, мама и инопланетянин. Рэпера очень растрогало, что дочка о нем не забывает, и он в очередной раз пожаловался, что не может видеться с ней часто.

«Это было на рюкзаке моей дочери, когда мне разрешили увидеться с ней на прошлой неделе. Вот почему я так усердно работаю над своей семьей. Я намерен защищать свою семью любой ценой, как священник своего дома. Не волнуйся, Норти, бог все еще жив», — написал Уэст в социальной сети.

Но его бывшая жена тут же осадила «печального папу». Ким Кардашьян оставила под постом экс-супруга резкий комментарий.

«Пожалуйста, перестань рассказывать сказки. Ты был здесь сегодня утром, чтобы забрать детей в школу», — написала звездная мать, имея в виду, что у Канье есть возможность видеться с малышами.

Напомним, недавно новый бойфренд Кардашьян Пит Дэвидсон написал Уэсту, что эти дети теперь «его дочери», чем наверняка задел рэпера за живое.

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