«Что мне делать с моей дочерью»: Канье Уэст высказался против увлечения 8-летней Норт

Канье Уэст высказался против увлечения свой дочери. Ким Кардашьян создала 8-летней Норт аккаунт в TikTok и поощряет ее появление на публике. За несколько месяцев на их страницу подписалось больше 5 млн человек. Однако отцу девочки Канье Уэсту не по душе новое увлечение.

«Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать с моей дочерью, которую выставили на TikTok против моей воли?», — высказался рэпер в своем Instagram.

Ким Кардашьян не осталась в стороне от публичного скандала и ответила экс-супругу в своем микроблоге, что поощряет любые творческие начинания Норт. По мнению инстадивы, постоянные конфликты родителей девочки сказываются на ней более негативно, чем TikTok.

«Постоянные нападки Канье на меня в интервью и социальных сетях на самом деле более вредны, чем любой созданный для Норт TikTok. Как родитель, который является основным кормильцем и опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье. Развод достаточно труден для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично, только причиняет еще большую боль всем», — заключила Ким Кардашьян в своем Instagram.

В ответ на это заявление Канье Уэст разразился обвинениями в адрес бывшей жены. Рэпер припомнил, как Кардашьян дала ему не тот адрес, чтобы он не смог приехать на день рождения дочери, модель приставляет охрану, когда Уэст играет с детьми. Также инстадива обвиняла рэпера в краже и употреблении наркотиков.

Сейчас Ким Кардашьян встречается с американским комиком Пит Дэвидсоном. Канье Уэст нашел утешение в объятьях актрисы Джулии Фокс.

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