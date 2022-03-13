Бузова покинула Россию вслед за другими отечественными звездами

Странным выдался нынче март, ну очень богатым на отпуска среди отечественных звезд. Сейчас за пределами России отдыхают: Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак с сыном, Эммануил Виторган с семьей, Анфиса Чехова и многие другие.

Все они наперебой твердят, что давно планировали отдых. А ситуация с Украиной – совпадение.

У Ольги Бузовой тоже совпало – после долгих съемок шоу ТНТ «Звезды в Африке» артистка решила закрепить загар в Дубае.

Знаменитость сказала, что ей сейчас нужно срочно выключить мозг и заметила, что давно не была на море, да и правда – аж с января.

Стоит отметить, что певица не забыла про своих подписчиков и спросила, что им поснимать в Эмиратах – побольше моря, закатов, видов или отель.

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