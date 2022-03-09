«Я выбираю – адаптироваться»: Бузова вслед за Семенович нашла много плюсов в уходе брендов с рынка России

McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola, L’Oréal, Estée Lauder и многие другие европейские бренды прекратили свою работу на территории России из-за ситуации на Украине.

больше по теме Вернулась домой или хитрит? Собчак появилась на фоне российских пейзажей и выдала загадочный комментарий Ксения Собчак ранее замечалась в Израиле с сыном от Максима Виторгана.

Анна Семенович предложила публике не паниковать, а найти в этом определенные плюсы, заметив, что одежда и обувь в России – отличного качества, а фастфуды вредны.

Того же мнения и Ольга Бузова, которая заметила, что не понимает переживаний по поводу ухода западных компаний. Единственный момент, который ее действительно беспокоит – это то, что многие россияне потеряют из-за этого свою работу.

«Нет McDonald’s? Супер! Здоровее будем! Жареная картошка с грибами по бабушкиному рецепту – супер. Coca-Cola? Наконец то! Это вредно и целлюлит! Косметика хорошая есть корейская! Массаж и лед по утрам – это можно делать самим, что я и делаю каждое утро (и это бесплатно). Конечно, многое не прикольно сейчас от слова вообще! Но я выбираю — не поддаваться панике, а адаптироваться под новые реалии. Мы справимся! Мы сможем!» — написала Бузова в социальных сетях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.