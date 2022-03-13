Галкин после отлета в Израиль рассказал, что из эпохи СССР повлияло на его воспитание

Алла Пугачева подтвердила, что она с семьей улетела в Израиль. Народная артистка заявила, что с ее стороны это не побег, а просто желание поправить здоровье и расслабиться. Звезда вместе с мужем планирует вернуться на родину.
А пока Максим Галкин ведет из Кесарии свой Telegram-канал, ностальгируя по эпохе СССР. На сей раз он решил напомнить своим подписчикам о популярной композиции того времени «Солнечный круг».
«Песня, на которой меня воспитывали в моем далеком советском детстве. До сих пор помню слова», — написал Максим Галкин.
«Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!» — звучит в ее припеве.
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