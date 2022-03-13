Галкин после отлета в Израиль рассказал, что из эпохи СССР повлияло на его воспитание

Алла Пугачева подтвердила, что она с семьей улетела в Израиль. Народная артистка заявила, что с ее стороны это не побег, а просто желание поправить здоровье и расслабиться. Звезда вместе с мужем планирует вернуться на родину.

А пока Максим Галкин ведет из Кесарии свой Telegram-канал, ностальгируя по эпохе СССР. На сей раз он решил напомнить своим подписчикам о популярной композиции того времени «Солнечный круг».

«Песня, на которой меня воспитывали в моем далеком советском детстве. До сих пор помню слова», — написал Максим Галкин.

«Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет мама!

Пусть всегда буду я!» — звучит в ее припеве.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.