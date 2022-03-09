«Это не бегство!»: Пригожин вслед за Кушанашвили встал на защиту Собчак, улетевшей в Израиль с сыном

Сам продюсер недавно тоже отметился за границей с женой Валерией.

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия слетали в Израиль на пару дней, наделав в Сети много шума. На звездную чету обрушились хейтеры, обвиняя их в побеге из страны в тяжелый час.

Между тем Иосиф Пригожин всего лишь хотел навестить 80-летнюю маму и 85-летнюю тетю, которых не видел уже давно. Вернувшись на родину, он пришел в ужас от навалившегося на него негатива.

Муж Валерии заявил, что против псевдопатриотизма, тем более что он не нарушил ни одного закона нашей страны. Кроме того, поддержал Ксению Собчак, которая ранее засветилась в Израиле с сыном.

«Если захотела уехать Ксения Собчак или еще кто-то, да пусть едут. Это не бегство! Почему сразу назвали это бегством? У каждого своя философия, каждый сам свой путь выбирает. Вот если они уехали и нагадили, — это один разговор, а если они уехали для того, чтобы как-то пересидеть, — другой», — сказал продюсер 5-tv.ru.

Ранее поддержал Ксению Собчак ее коллега Отар Кушанашвили, который заметил, что сам бы улетел со своей семьей в более спокойное место, если бы у него были деньги.

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