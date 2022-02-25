С лапоньками-дочками в шубках: 82-летний Виторган уехал с женой в Латвию

Ирина Млодик родом из Юрмалы и часто бывает там.

82-летний Эммануил Виторган покинул Россию с женой Ириной Млодик и дочками Этель и Кларой. Народный артист улетел в Юрмалу, на родину своей супруги.

Ирина Млодик давно мечтала навестить родственников, особенно после коронавируса, чтобы восстановить здоровье. Но вначале решила отметить свой юбилей праздничной программой в «Виторган-центре». И вот долгожданная поездка состоялась.

В личном блоге жена Эммануила Виторгана показала свое семейство в аэропорту, маленьких дочек избранница актера нарядила довольно тепло — в пушистые шубки и шапочки в тон. При этом младшая дочь Кларочка по-деловому везла рюкзачок на колесиках.

«Ну вот, наконец то выбрались в Юрмалу, мою родную», — прокомментировала Ирина Млодик.

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