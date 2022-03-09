Платье школьницы, сапоги, мужская рубашка: Тодоренко продемонстрировала четыре весенних образа

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже длительное время работает на телевидении. Регина не только ведет передачи, но и является членом жюри в шоу «Маска». Примечательно, что она решила попробовать свои силы в кино.

Артистка регулярно посещает кастинги. Обычно она демонстрирует образы, чтобы выбрать лучший вариант. Но на этот раз звезда похвасталась весенними образами.

Для начала Тодоренко примерила платье школьницы в клетку с кружевным воротником. Наряд дополнили сумка Yves Saint Laurent, шляпка и сапоги в ковбойском стиле со скошенным каблуком. Эту же обувь телеведущая решила сочетать с шелковым платьем и белым свитером оверсайз Тут она предложила взять две сумки — черную сумку-банан или пудровую сумку Prada.

Также Регина также вслед за Ольгой Бузовой поддержала тренд на яркие кардиганы с принтом. Она сочетала его с черным платьем макси. Артистка заверила, что это ее любимый лук. А вот четвертый образ она собрала из одежды мужа Влада Топалова.

Она одолжила у него рубашку кремового цвета, свитер и брюки. Благодаря сапогам и сумке аутфит стал выглядеть женственно. Поклонники признались, что Тодоренко вдохновила их на обновление гардероба.

К слову, сама она не стала примерять образы. В последнее время фанаты заметили изменения в ее фигуре. Ходят слухи, что звезда ждет ребенка. Но пока она слухи о второй беременности не комментирует.

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