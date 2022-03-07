Скрыла фигуру: Тодоренко вслед за Бородиной предстала на публике в платье с воланами

Регина Тодоренко многим знакома по шоу «Орел и решка». Она работает на телевидении, а также ведет шоу на YouTube-канале. В последнее время Регина часто вспоминает про свои вокальные данные, а также пробуется на новые роли в кино.

Ей уже доверили озвучку персонажа в диснеевском мультфильме. У артистки есть муж Влад Топалов и сын Михаил. В последнее время ходят слухи, что звезда снова беременна.

Тодоренко стала реже появляться на публике. Она лишь ездит на съемки шоу «Маска», где является членом жюри. Все чаще телеведущая скрывает фигуру, выбирая платья оверсайз и корсеты, которые не затягивает.

В третьем выпуске проекта она появилась в мини-платье с объемными воланами. Регина предпочла спрятать область живота под объемными слоями ткани. Это только подогрело слухи о ее интересном положении.

Поклонники осыпают ее комплиментами. Многие считают, что она похорошела. «Какая милая», «Наряд прям гламурный», «Регина, ну что за вид! Красотка», «Беременная? Сто лет не видела ее талию», «Да, похоже опять наряд а-ля мешок», — стали писать пользователи Сети. К слову, ранее в таком же платье отметилась Ксения Бородина. Она выбрала его для фотосессии и дополнила туфлями на шпильке.

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