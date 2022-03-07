«Бог знает, когда мы увидимся»: Тодоренко поделилась редкими кадрами с мамой и папой

Регина Тодоренко уже давно стала медийной личностью. Она ранее участвовала в украинской версии «Фабрики звезд». Потом ей удалось стать телеведущей. Зрители полюбили ее, когда Регина стала вести шоу «Орел и решка».

Однако потом она решила вести свои передачи для YouTube-канала. Также ей доверили роль члена жюри в шоу «Маска». В последнее время она стала реже появляться на публике. Звезда лишь ездит на съемки.

Раньше Тодоренко часто виделась с родителями, которые живут в Одессе. Ее мама Ирина Юрьевна программист, а папа Петр — экономист и музыкант-самоучка. Телеведущая возила их в Италию, где у нее бла свадьба с Владом Топаловым.

А теперь она находится в разлуке с ними, так как ее родители решили отправиться в путешествие. Регина поделилась архивными фото с мамой и папой. На одном из снимков она тепло обнимается с родительницей.

«Как же я хочу тебя обнять, мама. Я сдерживают слезы при каждом созвоне с вами, а вы каким-то образом остаетесь самыми веселыми родителями в самые трудные времена, еще и смешите меня. Я так хочу путешествовать с вами, прокатиться на самокате и великах. Да что там! Я хочу поддержать вас за руки и обнять! Вы далеко. Один Бог знает, когда мы увидимся. И я уважаю ваш выбор, хоть мне и тяжело было его принять», — написала звезда.

Поклонники поразились тем, как выглядит мама Тодоренко. Многие посчитали, что телеведущая очень на нее похожа. «Какая у вас мама! Вы одно лицо», «Какие позитивные родители», «Ох, какая у вас мама красивая», «Ну яблочко от яблоньки», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале