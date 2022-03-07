«Вот это объем»: Регина Тодореко в шелковом платье и тунике не скрыла округлившиеся формы

Регина Тодоренко стала знаменита после украинской «Фабрики звезд», в которой принимала участие. А также она была ведущей шоу «Орел и решка». Первое время Регина скрывала свою личную жизнь.

Она не сразу подтвердила роман с Владом Топаловым. Влюбленные также тайно расписались в ЗАГСе, когда телеведущая уже была беременная. Теперь у пары растет сын Михаил. Супруги все свободное время посвящают крохе.

Но в начале 2022 года появились слухи, что Регина снова беременна. Сначала поклонники почитали, что она фотошопит свои пляжные фото с отдыха в Мексике. А вот в феврале она начала сниматься в шоу «Маска».

Каждый раз телеведущая выбирала наряды, которые скрывали ее формы. В марте она продолжила выбирать объемные луки. Сначала Тодоренко щегольнула в платье с воланами.

А вот в четвертом выпуске шоу она уже предстала в шелковом алом платье и тунике. Однако наряды расширялся в области талии. Регина не смогла скрыть округлившиеся формы. Теперь поклонники снова обсуждают, что возможно она ждет ребенка.

«Ну тут уже все понятно! Такой живот», «Столько вещей, а все равно видно, что только область живота стала больше», «Вот это объем», «Почему она молчит? Все так очевидно! Поздравляем», «Щечки тоже стали более румяные», «Вот она — красота», «Ну очень большая в этом наряде, мне точно не кажется», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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