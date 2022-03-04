«Один из трендов этой весны»: Бузова щегольнула в брюках модного цвета и кардигане в цветочек

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Артистка всегда подбирает себе яркие образы для красных дорожек. Во время съемок для нее зачастую подбирают луки стилисты.

Еще недавно она находилась в Африке, где целый месяц снималась в шоу. С собой у нее было множество нарядов на каждый день. Примечательно, что звезда уже несколько месяцев пытается вернуться в форму.

В марте Ольга уже снова оказалась в Москве. Она успела выступить на премии «Жара». А теперь телеведущая проводит время на новых съемках. На этот раз она покрасовалась в брюках прямого кроя цвета апельсина и кардигане нежно-голубого оттенка в цветочек. Бузова собрала волосы в высокий хвост. Она покрасовалась перед камерой.

«Весна. Мы выбрали такой образ на съемочку. Я пошла работать», — отметила звезда.

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Ольга скрыла изъяны фигуры. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Оранжевый цвет — один из трендов этой весны. В сочетании с небесно-голубым он смотрится свежо и необычно. На Ольге нежный и яркий костюм, выполненный в этом сочетании, который ей очень идет. Существуют мнение, что цветочный принт старит, но это не тот случай. Такие редкие, несколько мультяшные цветы, я бы наоборот отнесла к молодежной коллекции. Рекомендую присмотреться к подобным вещам текущей весной и летом. Кроп-топ в сочетании с однотонными брюками подчеркивает прекрасную фигуру Ольги, не искажая при этом пропорции. Цвет брюк перекликается с принтом кардигана, что делает аутфит завершенным и цельным. Актуальный макияж и прическа дополняют образ и делают его стильным и очень весенним», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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