«Я против остервенелого псевдопатриотизма!»: Пригожин вернулся в Россию и высказал все хейтерам

Иосиф Пригожин не смог сдержать эмоций, вернувшись в Россию после двухдневной поездки в Израиль.

Продюсер побывал за границей у мамы, которая проживает там 32 года, в это время в Сети разгорелись нешуточные страсти — хейтеры возмущались, что муж Валерии и сама артистка «сбежали из России».

«Я против остервенелого псевдопатриотизма. <…> Наш президент не запрещал выезжать людям из страны, перемещаться по всему миру, если мир готов принимать граждан из Российской Федерации. Почему отдельно взятые люди делают популистские заявления, используя это как инструмент борьбы со своими же людьми?!» — возмутился Пригожин в комментарии 5-tv.ru.

Продюсер считает, что сейчас не самое лучшее время для конфликтов, и призвал людей не ругаться в социальных сетях и мессенджерах, а напротив — сплотиться и идти плечом к плечу, поддерживая друг друга.

Пригожин рассказал, что не смог поздравить маму в Израиле в день ее 80-летия два года назад из-за пандемии, и теперь, когда появилась возможность, он все-таки слетал к родительнице. Кроме того, поздравил с 85-летием тетю.

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