Как ведут себя российские звезды: Собчак шлет приветы из-за границы, а экс-жена ее мужа пропала из соцсетей

Сам Константин Богомолов всеми силами дает понять, что он в России.

Ксения Собчак еще в 2018 году заявила на интервью у Басты, что улетит из России в Израиль при определенных обстоятельствах. На днях ведущую сфотографировали в аэропорту этой страны с сыном от Максима Виторгана. К слову, именно на его помощь в оформлении израильской визы надеялась журналистка.

Звезда не стала комментировать этот факт на своих каналах, но появилась на страничке мужа в Instagram, заявив, что скучает по Константину Богомолову. Между тем некоторые поклонники четы предположили в комментариях микроблога режиссера, что они давно на самом деле вместе.

Однако сам Богомолов четко написал в своем блоге, что каждый день бывает в театре.

В то же время экс-жена Константина Богомолова Дарья Мороз пропала из социальных сетей, обеспокоив своих поклонников. У бывшей пары, напомним, есть общая дочь Анна.

«Молчите? Удобная позиция», «Не молчите!», «Вы куда пропали?» — написали пользователи Сети.

Напомним, в настоящий момент покинули Россию народный артист Эммануил Виторган со своей семьей и ведущий Александр Васильев.

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