«Я бы тоже вывез, но нет денег»: Кушанашвили поддержал Собчак, сбежавшую с сыном в Израиль

2 марта Ксения Собчак вместе с сыном Платоном от Максима Виторгана улетела из России. Ведущая сообщила фолловерам, что отправилась в Турцию в запланированный отпуск, однако звезду сфотографировали с ребенком в аэропорту в Израиле.

На фоне этого факта вспомнилось старое интервью Басты с Ксенией Анатольевной, которая еще несколько лет назад говорила, что улетит в Израиль в случае проблем в РФ, а помочь ей в этом должен Максим Виторган, отец ее ребенка.

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов при этом заверил поклонников, что он остался в России, и пригласил на свои спектакли.

Журналист Отар Кушанашвили поддержал Ксению Собчак на своем шоу «Каково?!» канала YouTube.

«Я не вижу ничего зазорного в том, что люди совершают обыденный набор действий. Если Ксения сочла нужным увезти своего ребенка, я только рад этому! Она имеет на это право. Если бы мог сделать то же самое — вывез бы своих детей туда, где морская гладь смыкается с небесной и образует ту картину, ради которой живет человек. У меня просто нет денег…» — прокомментировал Кушанашвили.

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