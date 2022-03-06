«Надеюсь на мужа еврея»: как Собчак планировала сбежать в Израиль и даже не скрывала этого

Ксения Собчак рассказала поклонникам, что улетела отдыхать в Турцию с сыном Платоном от первого мужа Максима Виторгана.

Светская львица заверила, что это не побег, а просто запланированная поездка. Однако позже журналистку видели в Тель-Авиве во время получения багажа вместе с пассажирами регулярного рейса. Сейчас об этом сообщили почти все СМИ и паблики, однако ведущая решила хранить гробовое молчание по этому поводу – ни один ее информационный канал никак не прокомментировал ситуацию.

Между тем о планах сбежать из России в случае проблем она говорила еще в 2018 году на YouTube-канале у Басты (Василий Вакуленко). Ксения Собчак назвала два фактора, из-за которых она готова покинуть свою страну. Это «запрет выезда за границу и запрет хождения валюты». При этом жена Константина Богомолова заметила, что данные ситуации возникнут очень скоро.

«Я рассчитываю на мужа еврея. Человек с фамилией Виторган должен мне помочь в этом деле. Израильский паспорт сейчас делают за несколько дней», — сказала Собчак.

Напомним, в то время Ксения Анатольевна была женой актера Максима Виторгана. Известно, что его отец Эммануил Виторган улетел несколько дней назад с семьей в Латвию, на родину жены. После сообщений в личном блоге, что ему нужно срочно передать несколько документов из России, он пропал из Сети.

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