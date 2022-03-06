«А мы скоро возвращаемся домой»: Собчак заметили в аэропорту Тель-Авива без Богомолова

Пока телеведущая путешествует с наследником, режиссер сделал заявление в соцсети.

Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она не скрывает, что успела поработать на разных проектах. Блондинка вела шоу «Дом-2», а потом решила работать также в соцсети.

Она берет интервью у селебрити. А вот свободное время Ксения предпочитает посвящать мужу Константину Богомолову и сыну от первого брака Платону. В январе они много путешествовали, посетив Куршевель и Аргентину.

А вот недавно Собчак сообщила, что уезжает в очередной отпуск. Она опровергла слухи об эмиграции. Телеведущая подчеркнула, что у нее нет другого гражданства и яхт. По словам блондинки, она улетает ради сына, который ждал каникул и этой поездки.

Ксения отметила, что муж ее остается в Москве и желающие могут посетить Театра на Малой Бронной, где он является худруком. Но накануне появились слухи, что звезда оказалась в Турции.

А уже 5 марта ее заметили в аэропорту Тель-Авива. Другие пассажиры засняли ее возле ленты выдачи багажа, пишет «РадиоКП». Теме временем Богомолов дал понять, что находится в Москве.

«А мы скоро возвращаемся домой. В окна этого дома бьет солнце», — коротко написал он в Инстаграме.

Он сообщил это для своих театральных поклонников. Весной Театр на Бронной должен вернуться в свое отремонтированное здание на Малой Бронной. Пока шел ремонт спектакли показывали во Дворце на Яузе.

Однако некоторые пользователи Сети уже стали строить предположения, почему Собчак улетела в Израиль. Пятилетний Платон имеет право получить израильское гражданство по закону о возвращении, ведь его дедушка Эммануил Гедеонович Виторган — еврей. У Ксении тоже имеются иудейские корни — ее дед по материнской линии носил фамилию Нарусович и был евреем. Однако пока она не выходила на связь и не прокомментировали слухи.

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