И Турции в Израиль: Ксения Собчак прилетела в Тель-Авив эконом-классом

Еще второго марта Ксения Собчак улетела из России. Свое решение она объяснила тем, что у сына Платона начались каникулы, а поездка была давно запланирована.

«Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, — объясняла Ксения в соцсетях.

Тогда же появилась информация, что телеведущая летела в эконом-классе. На самом деле, как выяснилось позже, она улетела на бизнес-джете за 5 млн рублей.

Накануне очевидцы заметили Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион. Она вместе с сыном Платоном прилетела в Тель-Авив. Причем регулярным рейсом, иначе бы не стала ждать свой багаж бок о бок с пассажирами эконом-класса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.