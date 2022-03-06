Близкая подруга Пугачевой прокомментировали слухи о бегстве певицы из России

Алла Борисовна не дает о себе знать с 23 февраля. Концертный директор призналась, что не знает о местоположении артистки.

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочитает наслаждаться семейной жизнь в замке в деревне Грязь. Певица то и дело отмечает праздники с Максимом Галкиным. Она все свободное время посвящает дочке Лизе и сыну Гарри.

Малыши ходят уже во второй класс. Однако недавно у детей начались в школе каникулы. Вскоре Галкин вернулся с гастролей, так как некоторые его концерты были отменены.

5 марта появились слухи, что Пугачева с семьей уехала из страны. Уже 10 дней она не появлялась в соцсетях, хотя Максим обычно часто снимает жену и детей. Стоит отметить, что в отпуск артистка не ездила с 2019 года.

Когда начала пандемия даже Галкин предпочитал не ездить зарубеж, но потом несколько раз выбирался с родными на море. А вот Алла Борисовна была с наследниками в замке.

Даже близкая подруга Алина Редель не смогла ответить, где находится Примадонна. Она сделал акцент на том, что чужую жизнь комментировать не вправе.

«Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена», — отмахнулась от сплетников Редель.

Концертный директор Пугачевой заверила, что не располагает актуальной информацией о местонахождении артистки, об этом пишет News.ru. Поклонникам остается лишь гадать, куда могла уехать звезд. В свое время она часто отдыхала в Юрмале и на Кипре.

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