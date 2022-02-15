«Вот так ходят дети»: Галкин запечатлел, как сын Гарри тащит рюкзаки, возвращаясь с сестрой со школы

Телеведущий и сам ужаснулся тому, сколько двойняшками приходится брать с собой вещей каждый день. Однако Гарри помогает сестре и несет за нее сумки.

Максим Галкин уже 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Он не скрывает, что мечтал жить в замке, поэтому и построил его в деревне Грязь.

Там артист растит двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что дети в прошлом году пошли уже во второй класс. Сама Алла Пугачева провожала их в школу 1 сентября. К слову, учатся они в Первой московской гимназии. Она находится в элитной деревне Липки, всего в 4 километрах от замка.

Родители платят 160 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка. Ранее Максим признавался, что они также дополнительно занимаются математикой онлайн.

Порой Пугачева проводит время с детьми после учебы. Но 15 февраля сам артист встретил малышей после учебы. Они шли по заснеженным улицам. Лиза была в дубленке с вышивкой, алых сапожках и шапке, а вот Гарри тащил не только свой рюкзак, но и сумки сестры.

«Вот так ходят дети в современную школу, с такими количеством сумок. Гарри, что там?» — спросил Галкин. «Все там!» — заявил мальчик. «Смотри, не навернись!» — попросил его папа.

Поклонники восхитились тем, какие у звездной пары самостоятельные дети. Многие отметили, что Гарри очень заботливый. «Вот это воспитание! Тащит все тяжелое за сестру», «В любой школе теперь так», «Да, жалко детей! И ранец, и сменка, и папки», «Лиза такая принцесса», «Классные такие», «Вот это школьники! Красота», — стали писать пользователи Сети.

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