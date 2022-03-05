Кипр, Юрмала, США: куда могла уехать Алла Пугачева с детьми и мужем

Примадонна пропала из соцсетей. Однако есть несколько мест, где любит отдыхать певица.

Алла Пугачева в скором времени отметит 73-летие. Она уже давно счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они живут в замке в деревне Грязь и растят двойняшек Лизу и Гарри. Еще недавно шоумен показывал, как дети возвращаются со школы.

Сама Примадонна то посещала бутики, то виделась с подругами. Примечательно, что Галкин часто снимает жену. Но вот уже больше недели ничего о Примадонне неизвестно.

5 марта в соцсети стали обсуждать возможный отъезд Аллы Борисовны с семьей. Концертный директор популярной певицы Елена Чупракова заявила, что не знает, где сейчас находится Примадонна. Теперь поклонники гадают, где может находится звезда.

По неподтвержденным данным, она улетела из «Внуково-3» спустя несколько дней после начала специальной операции в Донбассе. Примерно в это время Максим Галкин вернулся с гастролей, так как зрители стали сдавать билеты на его концерты.

Обычно Алла Борисовна отдыхает в Юрмале. Там она любит снимать один из самых дорогих особняков во всей Латвии, его цена 15 миллионов евро. Там певица видится со своей подругой Лаймой Вайкуле. Последний раз там пара была в 2019 году.

Также пять лет назад супруги купили дом на Кипре. Они любят отдыхать на острове. Более того, не раз в СМИ писали, что у Аллы Борисовны и Максима есть кипрское гражданство.

Кристина Орбакайте, старшая дочка Примадонны, имеет квартиру в Нью-Йорке и дом в Майами. Поклонники не исключают, что звезда могла поехать к ней в гости.

Внучка звезды Клавдия учится в США, а сама Орбакайте еще недавно делилась снимками из Москвы. Но фанаты не исключают, что они могли вместе улететь в Америку. Пока ни Пугачева, ни Галкин не прокомментировали слухи.

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