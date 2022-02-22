«Весьма актуально»: Пугачева в полушубке трендового оттенка «базилик» отметилась с дочкой

Примадонна во время шопинга покрасовалась в модном образе, который оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Однако она вышла а пенсию и предпочитает посвящать все время семье, а вот на сцене артистка уже выступает редко.

При этом в свои 72 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Алла Борисовна продолжает носить модные наряды. Более того, она зачастую посещает бутик Игоря Гуляева, где закупается обновками.

А на днях Примадонна отправилась за покупки с дочкой Лизой. Они собрались купить подарки к 23 февраля для сына артистки Гарри и любящего мужа — Максима Галкина. Певица покрасовалась в черной блузке и лосинах.

Лук дополнили сапоги из кожи и полушубок Тедди зеленого оттенка. Рядом с ней стояла наследница в дубленке цвета мокко. Девочка была рада тому, что у нее появилось общее дело с мамой.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Пугачева. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бастави.

«Шубки Тедди пришли с подиумов еще в 2017 году и прочно завоевали свое место в женском гардеробе, потому что они мягкие, теплые, уютные, а это в холодное время весьма актуально. Выбранный оттенок очень близок в сезоне весна/лето этого года из классической палитры, который называется базилик. Это сложный оттенок серо-зеленого цвета, от которого веет здоровьем, хорошим самочувствием. Оттенок очень элегантный и позволяет сделать акцент на внешности. Для блондинок это часто очень актуально, потому что яркие оттенки забирают внимание на себя. легкая коррекция в этом образе создается за счет выбранного монохрома под шубкой. Выстраивается вертикаль, которая всегда дает возможность выглядеть стройнее. В данном случае выбраны вещи черного цвета. Они создают контраст по отношению к модному оттенку базилик», — высказалась звезда.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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