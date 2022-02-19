Вслед за Пугачевой 50-летняя Орбакайте предстала с модной челкой-шторкой

Кристина Орбакайте в прошлом году отпраздновала юбилей. Певица устроила праздник, решив собрать родных и друзей вместе. Стоит отметить, что в 50 лет она обладает стройной фигурой и моложавым видом.

Примечательно, что артистка продолжает выступать на сцене. Она часто наряжается, покупает обновки и регулярно обновляет прическу. Звезда не боится экспериментировать с имиджем.

Не так давно Орбакайте отдохнула в Колумбии. Там она много гуляла с мужем Михаилом Земцовым. На этот раз певица поделилась кадром, сделанным на отдыхе.

Она запечатлелась в черном шелковом костюме в пижамном стиле со стразами. Артистка была с высоким пучком и челкой-шторкой, которая стала очень популярна. Такую прическу носит Ольга Бузова, Наталья Водянова и даже Алла Пугачева.

«Призадумалась», — подписала она кадр.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. Многие адресовали ей комплименты. «Красотка!» — заявила Алина Редель. «Богиня», «Безумно элегантно», «Очень красиво!», «Аристократичная внешность», «Кристина, истинно красивая и умная женщина», «Мамин профиль», «Прическа так вам идет», «Безумно элегантно», — прокомментировали пос пользователи Сети.

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