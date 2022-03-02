«Горжусь тем, что я русский»: Артем Дзюба достойно ответил хейтерам

24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. Многие артисты решили отметить концерты, как Лиза Монеточка. А вот Андрей Малахов отменил праздник по случаю Масленицы.
Из-за случившегося также Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой.
До недавнего времени Артем Дзюба не комментировал случившееся. Однако он подвергся выпадам со стороны хейтеров. Футболист 2 марта опубликовал пост, в котором объяснил свою позицию.
«Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.
Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак», — написал Дзюба.
Многие поддержали спортсмена. Напомним, что ранее также стало известно, что Россия не примет участие в «Евровидении». Руководители крупнейших голливудских студий, таких как Disney, Warner Bros, а также Sony, отменили ближайшие премьеры крупных релизов на территории России. Уже точно российские зрители не увидят самые ожидаемые премьеры года — картины «Бэтмен» и «Морбиус».
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