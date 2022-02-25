Россия в этом году не примет участие в конкурсе «Евровидение»

Только что стало известно, что Россию исключили из участия в конкурсе «Евровидение» в этом году.

Такое решение принял исполнительный совет EBU. Оно вынесено после долгих совещаний.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс в этом году приведет к ухудшению репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU потребовалось время, чтобы провести широкие консультации среди своих членов. EBU — это аполитичная членская организация вещателей, приверженная отстаиванию ценностей государственной службы», — говорится в официальном обращении организаторов песенного конкурса «Евровидение».

Напомним, на фоне событий на Украине в России и за ее пределами отменяются развлекательные и спортивные мероприятия.

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