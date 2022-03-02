«Бэтмен» и «Морбиус»: какие голливудские фильмы не увидят зрители из-за ситуации на Украине

События на Украине коснулись и киномира. К санкциям против России присоединился и Голливуд. Так, компании Disney и Sony Pictures приостанавливают прокат своих фильмов в России. А накануне премьеры блокбастера «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с участием Роберта Паттинсона стало известно, что россияне не увидят и картину о знаменитом супергерое.

больше по теме Показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отменен в России за день до премьеры Такое решение приняла компания Warner Bros.

Зрители не увидят «Бэтмена»

«В свете гуманитарного кризиса на Украине Warner Media приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России», — отмечается в заявлении.

Мировая премьера фильма с участием Роберта Паттинсона, Зои Кравиц и Колина Фаррелла состоялась 23 февраля в Лондоне. 4 марта картина выйдет в американский прокат. Интересно, что премьера фильма уже откладывалась дважды из-за эпидемии коронавируса. Но в итоге он все-таки не появится в российском прокате. По крайней мере – пока.

И «Морбиуса»…

На отечественные экраны не выйдет и фильм «Морбиус» с Джаредом Лето. Такое решение также было принято на фоне украинских событий.

«Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал, и надеемся, что этот кризис будет разрешен быстро», — говорится в заявлении Sony Pictures.

По сюжету фильма Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и всю жизнь занимается поисками необходимых лекарств. Однажды главный герой находит спасение… в крови летучих мышей. В общем, в итоге таких экспериментов Морбиус превращается в кровожадного монстра.

Если подключить чувство юмора, то сюжет в какой-то степени обыгрывал тему коронавируса. Но в свете последних событий омикрон отошел на второй план. По иронии судьбы, именно сейчас Роспотребнадзор рекомендовал отменить социальную дистанцию в кинотеатрах, концертных залах, театрах, музеях и заведениях общепита. Хотя масочный режим и дезинфекция все же остаются обязательными.

… и «Я краснею»

Отменен и американский компьютерно-анимационный комедийный фэнтези-фильм 2022 года «Я краснею», производства киностудий «Pixar» и «Walt Disney Pictures».

Мультфильм посвящен теме взросления. По сюжету тринадцатилетняя Мэйлин Ли переживает сложности пубертатного периода и превращается в красную панду каждый раз, когда сильно волнуется.

Также весной наши зрители не увидят в кинотеатрах комедию с Сандрой Баллок и Брэдом Питтом «Затерянный город» и фильм «Соник-2» компании Paramount.

Судьба каких еще фильмов остается под вопросом

Под вопросом пока судьба фильмов «Скорая» Майкла Бэя (7 апреля) и «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» (14 апреля).

При самом пессимистичном раскладе зрители также не увидят громкие премьеры фильма «Тор: Любовь и гром», исторического эпоса «Сердце Пармы», нового кинохита Marvel «Черная пантера: Ваканда навеки», мультфильма «Странный мир» и долгожданного продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона, запланированные до конца этого года. Но будем надеяться, что этого не произойдет!

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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