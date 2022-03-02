«Бэтмен» и «Морбиус»: какие голливудские фильмы не увидят зрители из-за ситуации на Украине

События на Украине коснулись и киномира. К санкциям против России присоединился и Голливуд. Так, компании Disney и Sony Pictures приостанавливают прокат своих фильмов в России. А накануне премьеры блокбастера «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с участием Роберта Паттинсона стало известно, что россияне не увидят и картину о знаменитом супергерое.
Зрители не увидят «Бэтмена»
«В свете гуманитарного кризиса на Украине Warner Media приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России», — отмечается в заявлении.
Мировая премьера фильма с участием Роберта Паттинсона, Зои Кравиц и Колина Фаррелла состоялась 23 февраля в Лондоне. 4 марта картина выйдет в американский прокат. Интересно, что премьера фильма уже откладывалась дважды из-за эпидемии коронавируса. Но в итоге он все-таки не появится в российском прокате. По крайней мере – пока.
И «Морбиуса»…
На отечественные экраны не выйдет и фильм «Морбиус» с Джаредом Лето. Такое решение также было принято на фоне украинских событий.
«Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал, и надеемся, что этот кризис будет разрешен быстро», — говорится в заявлении Sony Pictures.
По сюжету фильма Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и всю жизнь занимается поисками необходимых лекарств. Однажды главный герой находит спасение… в крови летучих мышей. В общем, в итоге таких экспериментов Морбиус превращается в кровожадного монстра.
Если подключить чувство юмора, то сюжет в какой-то степени обыгрывал тему коронавируса. Но в свете последних событий омикрон отошел на второй план. По иронии судьбы, именно сейчас Роспотребнадзор рекомендовал отменить социальную дистанцию в кинотеатрах, концертных залах, театрах, музеях и заведениях общепита. Хотя масочный режим и дезинфекция все же остаются обязательными.
… и «Я краснею»
Отменен и американский компьютерно-анимационный комедийный фэнтези-фильм 2022 года «Я краснею», производства киностудий «Pixar» и «Walt Disney Pictures».
Мультфильм посвящен теме взросления. По сюжету тринадцатилетняя Мэйлин Ли переживает сложности пубертатного периода и превращается в красную панду каждый раз, когда сильно волнуется.
Также весной наши зрители не увидят в кинотеатрах комедию с Сандрой Баллок и Брэдом Питтом «Затерянный город» и фильм «Соник-2» компании Paramount.
Судьба каких еще фильмов остается под вопросом
Под вопросом пока судьба фильмов «Скорая» Майкла Бэя (7 апреля) и «Фантастические твари. Тайны Дамблдора» (14 апреля).
При самом пессимистичном раскладе зрители также не увидят громкие премьеры фильма «Тор: Любовь и гром», исторического эпоса «Сердце Пармы», нового кинохита Marvel «Черная пантера: Ваканда навеки», мультфильма «Странный мир» и долгожданного продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона, запланированные до конца этого года. Но будем надеяться, что этого не произойдет!
Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!
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