Монеточка отменила свои концерты из-за ситуации на Украине

Певица в марте должна была дать пять концертов в России. Однако она призналась, что в такое непростое время не может дарить радость.

Лиза Монеточка является известной певицей. Несколько лет назад к ней пришла популярность. Тогда юную артистку даже пригласили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Теперь она снимается в кино. Ей удалось поработать с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в картине «Родные». За ее жизнью следят сотни тысяч поклонников. Она собиралась устроить тур по России в марте. Однако звезда сообщила, что отменяет концерты.

больше по теме Андрей Малахов отменил вечеринку по случаю Масленицы из-за ситуации на Украине Знаменитости переносят концерты и отменяют праздничные мероприятия.

Монеточка не отправится ни в Уфу, ни в Екатеринбург, ни в другие города. Такое решение она приняла на фоне событий, которые начались на Украине 24 февраля. Россия проводит там спецоперацию. Певица пояснила, что не может в такое время давать концерты.

«Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать. Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что «жизнь продолжается», потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее. Я буду делать это вместе с вами. Сегодня я не могу закрываться от боли и страха, о которых мне пишут слушатели каждый день, и не буду закрываться», — отметила певица.

Она призналась, что билеты будут действительны на новые даты, которые будут озвучены позднее. Также их можно сдать. Добавим, что ранее Андрей Малахов решил отметить традиционную вечеринку по случаю Масленицы. Также многие звезды отменяют свои концерты.

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