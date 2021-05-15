Уже известно имя малыша: Артем Дзюба стал многодетным отцом

15 мая у нападающего «Зенита» случилось радостное событие. У знаменитого футболиста родился еще один сын.

Артем Дзюба является одним из самых сильных футболистов в России. Капитан и нападающий «Зенита» уже длительное время играет в сборной «России». Он завоевывал чемпионаты страны, трижды становился обладателем Кубка России и Суперкубка. Примечательно, что спортсмен еще и хороший муж. Он состоит в браке с девушкой по имени Кристина уже почти девять лет. Не так давно стало известно, что она беременна. Жена футболиста вышла на футбольное поле и не смогла скрыть округлившийся живот.

А 15 мая стало известно, что Дзюба стал отцом в третий раз. Его супруга родила еще одного мальчика. По всей видимости, роды прошли без осложнений. Малыш получил имя Александр.

«Вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров», — говорится на сайте «Зенита».

Пока сами родители не стали писать ничего в соцсетях. Они принимают поздравления от друзей и близких. Напомним, чтоу пары уже подрастают двое сыновей: старшему Никите недавно исполнилось восемь лет, а Максиму — пять лет.

Смотрите также: