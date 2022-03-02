«Вслушайтесь, прочитайте «Реквием»: Федорова посоветовала музыку, которая объединяет людей

Оксана Федорова считает, что сейчас не время для зла и разобщенности.

Многие публичные люди сейчас пытаются успокоить народ, действуют, как могут. Знаменитый психолог Михаил Лабковский стал бесплатно отвечать на вопросы своих поклонников в личном блоге.

И, прежде всего, он рекомендовал не стесняться своего страха, не загонять его внутрь себя, а проговорить его вслух. И постараться сделать кого-то другого, кому сейчас еще тяжелее, счастливее.

Ольга Бузова постаралась развеселить своих фолловеров позитивным контентом. Впрочем, за эту благую инициативу ей досталось от хейтеров, которые закидали ее гневными сообщениями, что, дескать, не время.

Оксана Федорова тоже постаралась успокоить народ.

«В самые сложные времена музыка, искусство спасали людей от отчаяния, вселяли надежду и веру. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича была исполнена в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии, а чтобы ее исполнить, музыкантов отзывали с фронта, 80-минутный концерт транслировали по радио, музыка объединила людей в разных странах, на фронте и в тылу, это было беспрецедентно. Включите „Седьмую симфонию“ Шостаковича, вслушайтесь в эту музыку, и прочитайте „Реквием“ Роберта Рождественского», — написала ведущая в личном блоге.

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