«Я с вами!»: Лабковский рассказал, как спокойнее пережить этот непростой период

Михаил Лабковский – известный психолог, ведущий, автор многих бестселлеров по самопознанию и навыкам эффективной коммуникации – поделился своими профессиональными секретами с поклонниками.

Он рассказал в личном блоге, как некоторые приемы помогут им расслабиться и спокойнее пережить нынешний непростой период.

Прежде всего, психолог посоветовал ограничить поток той информации, которая сильно расстраивает. Также придумать, чем себя занять в этот период, чтобы мозг был занят чем-то позитивным и созидательным. «Иначе будете заниматься страхом», — заметил Лабковский.

Полезнее и эффективнее — найти людей, которым еще хуже и заняться помощью им, это могут быть друзья или родственники. Такая осознанность очень хорошо позволяет отвлечься от внутренних страхов.

Также психолог посоветовал обязательно поговорить с детьми и объяснить им существующую проблему на понятном им языке, не скрывая, что их жизнь может измениться. Но при этом обязательно сказать им, что они всегда под защитой своих родителей.

«Друзья, это действительно закончится. Я переживаю вместе с вами и вообще я с вами!» — сказал Лабковский.

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