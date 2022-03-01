«За что? За то, что я русская?»: Бузову опять довели до слез

Ольга Бузова, как и многие российские звезды, опасаясь, что вскоре заблокируют Instagram, создала свой Telegram-канал.

Там ведущая сразу предупредила пользователей, что будет транслировать развлекательный контент, считая, что именно это должны делать артисты вместо того, чтобы лезть в политику.

Однако ее публикации с африканскими зверюшками, природой и снимки в бикини только разозлили многих подписчиков знаменитости. Ольга Бузова никак не ожидала такой реакции.

«Создала канал, чтобы мы могли периодически тут общаться, поддерживать друг друга, дарить веру и надежду. В итоге столько оскорблений в мой адрес… За что? За то, что я русская?» — возмутилась Ольга.

Она призналась, что плачет, и попросила фолловеров оставаться людьми и быть милосердными друг к другу.

Бузова уверена, что свою злость люди выплескивают на других из-за слабости, поскольку им так проще. Гораздо труднее — работать самому над своими страхами.

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