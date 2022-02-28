«Как выйти из этой ситуации с нормальной головой?»: Лабковский ответил на актуальный вопрос

Известный психолог и ведущий Михаил Лабковский ответил на вопросы поклонников в личном блоге. Его читатели и слушатели попросили разобраться в некоторых психологических проблемах, связанных со сложной геополитической ситуацией.

Одна из поклонниц Лабковского заметила, что все происходящее — временно и наверняка люди вернутся к нормальной жизни, но не исключила, что у взрослых и детей могут появиться психологические проблемы.

«Как выйти из этой ситуации с нормальной головой?» — спросила она.

Лабковский рекомендовал сказать себе честно, что страх действительно есть в голове, не пытаться это скрыть и не делать вид, что все нормально, особенно перед детьми. Психолог уверен, что нельзя загонять проблемы внутрь себя.

Михаил Лабковский рекомендовал вслух произнести свои переживания, чтобы освободиться от них, а не тащить с собой дальше. Также важно обсудить свои внутренние проблемы с близкими и даже с детьми.

Ни в коем случае не прятать эмоции и не мешать в проявлении своих чувств родственникам и наследникам. Также эксперт посоветовал обратиться к специалистам.

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