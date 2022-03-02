«Всем бы таких бабушек и дедушек»: беременная сестра Фриске показала, как родители готовят детскую для внучки

Наталья Фриске недавно рассекретила пол ребенка. В скором времени она станет мамой.

Жанна Фриске была известной певицей. Она родила сына Платона, а потом заболела. В 2015 году артистка умерла. Теперь ребенка воспитывает отец Дмитрий Шепелев.

Телеведущий находится в конфликте с родными Жанны, поэтому внук уже давно не видел дедушку и бабушку. У Фриске осталась сестра Наталья. Она тоже в свое время выступала в группе «Блестящие», но недолго. Теперь Наталья работает в салоне красоты и пытается заниматься своим бизнесом.

Недавно сестра певицы перестала скрывать беременность. Она призналась, что давно мечтала стать мамой. Теперь Наталья рассказывает, как живет. Она носит наряды, которые подчеркивают ее живот.

А 2 марта к ней приехали родители Ольга Копылова и Владимир Копылов. Она засняла, как они вешают шторы в детской. Родители Фриске готовятся к рождению малыша. К слову, ранее Наталья объявила, что у нее будет девочка.

«Бабушка с дедушкой помогают вешать шторы в детской. Мои хорошие. Всем бы таких бабушек и дедушек», — восхитилась она.

Поклонники отметили, что сестра Фриске радует родителей. Ранее она признавалась, что Копыловы будут с радостью проводить время с внучкой.

«Это так мило», «Ох, какие приятные цвета», «У вас скоро будет полный дом счастья», «Классно, что у них появится внучка! Они это заслужили», «Любовь царит в вашем доме», — стали писать пользователи Сети.

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