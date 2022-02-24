«Я не замужем и больше не хочу»: беременная сестра Жанны Фриске объяснила, почему осталась одна перед родами

Наталья Фриске собирается воспитывать своего малыша самостоятельно. Да, рядом с ней ее близкие, но любимого мужчины на родах не будет.

Наталья Фриске объяснила, почему осталась одна перед родами. У певицы уже внушительный срок, она вот-вот станет мамой. При этом артистка намерена воспитывать своего малыша самостоятельно. Будет ли ей помогать отец ребенка? Непонятно! С ним, как призналась, сестра ныне покойной Жанны Фриске, она не общается. Так что на роды молодая мамочка пойдет без любимого мужчины, но зато с компаньонкой.

«Я не замужем и больше не хочу туда. Не знаю, что должно произойти, чтобы я опять вышла замуж. Любимого мужчины и отношений у меня сейчас нет, с отцом малыша мы не общаемся. Рожать я буду в России. И так как нет мужа, сделаю это с доулой (компаньонка, которая поддерживает женщину во время родов. — Прим. ред.)», — приводит «Комсомольская правда» слова Натальи Фриске.

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