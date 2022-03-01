«Необычное, нерусское»: беременная сестра Фриске заговорила про имя будущей дочки

Певица решила поделиться с поклонниками личной информацией. Она в скором времени станет мамой.

Наталья Фриске уже много лет живет в Москве. Она является сестрой Жанны Фриске и тоже выступала в группе «Блестящие», но недолго. Теперь родственница артистка работает в салоне красоты.

Она также часто летает на Шри-Ланку, где пробовала запустить свой бизнес. Несколько лет Наталья встречалась с мужчиной, но потом они расстались. Поэтому для поклонников было удивление, когда она сообщила о беременности.

Сестра Фриске в скором времени станет мамой. Она рассказала, что не только не замужем, но и рассталась с отцом будущего ребенка. При этом Наталья пояснила, что нисколько не жалеет о своем решение. Она уже с нетерпением ждет, когда возьмет первенца на руки. Сестра певицы мечтала стать мамой, но беременность дала ей непросто.

«Со всем справлялась одна. Нет, меня поддерживали, друзья, родители», — поделилась она.

На днях Наталья приняла участие в телевизионной передаче. Она публично рассекретила пол будущего малыша. Оказалось, что родители Фриске скоро смогут понянчить внучку.

«Всем так интересно, как я назову дочку, но я не хочу раскрывать это имя до момента, пока она не появится на свет», — рассказала Наталья.

Она отметила десятки имен от Софии до Евы и Изобеллы. Но будущая мама дала несколько подсказок фанатам.

«Сразу предупреждаю! Имя необычное, нерусское. Не угадаете! Я бы не угадала, често!» — сказала она.

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