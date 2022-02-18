«Такого разрыва в Instagram у меня еще не было»: сестра Фриске заявила, что шокирована реакцией на признание в беременности

Родная сестра покойной певицы Жанны Фриске, 35-летняя Наталья Фриске ждет первенца и уже находится на приличном сроке беременности.

Об этом она накануне сообщила в микроблоге. А в эту пятницу Наталья Фриске вышла на связь с подписчиками в Instagram, чтобы поблагодарить их за реакцию на ее признание в беременности. В кадре Наталья Фриске выглядит очень спокойной и даже умиротворенной.

«Такого разрыва в Instagram у меня еще не было никогда просто. Он у меня еще не прекращается. Мне пишут, сыплются сообщения от людей, которых я даже не видела, не слышала по много-много лет. Спасибо всем большое за поздравления. Я не успеваю физически ответить. Сама еще немножко в шоке. Очень долго я все это скрывала, не хотела никому ничего рассказывать. Но так получилось, что где-то кто-то увидел, слил информацию», — сказала Наталья Фриске.

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