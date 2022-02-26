Беременная сестра Жанны Фриске подчеркнула округлившийся живот силуэтным платьем

Наталья Фриске призналась, что стала привередлива в еде. Она запечатлела себя на камеру.

Жанна Фрике была популярной певицей. Ее не стало в 2015 году. Артистка умерла в 40 лет после продолжительной болезни. У нее остался сын Платон. Мальчика воспитывает папа Дмитрий Шепелев.

Но телеведущий находится в конфликте с родными Фриске и не дает им видеться с внуком. Сестра Жанны Наталья в свое время тоже пела, но потом решила не строить карьеру в шоу-бизнесе. Она работает в салоне красоты.

На днях Наталья объявила, что ждет ребенка. Это событие стало настоящей радостью, так как она давно мечтала стать мамой. Сестра певицы позже призналась, что не только не состоит в браке, но и рассталась с отцом будущего ребенка.

По ее словам, жизнь без этого мужчины стала гораздо спокойнее. А 26 февраля Фриске запечатлелась в трикотажном платье. Она подчеркнула свой округлившийся живот. При этом будущая мама была без макияжа.

По словам Натальи, она стала еще более привередливой в еде. Поклонники восхитились тем, как выглядит сестра Жанны. «Красавица! Беременность вас украсила», «Как же вам идет беременность. Вы безумно красивая», «Отлично выглядишь, дорогая!», «Наташа, как вам идут длинные волосы», «Наташа, животик тебе идет», — стали писать подписчики. К слову, она заверила, что не собирается прятать ребенка. Более того, Фриске с радостью будет позволять бабушке и дедушке с ним нянчиться.

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