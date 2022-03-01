«Посидела в самом вкусном ресторане»: Муцениеце покрасовалась в плюшевой шубке Тедди горчичного цвета

Агата Муцениеце является известной актрисой.В ее копилке десятки разных ролей. Поклонники полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа». Тогда она и познакомилась с Павлом Прилучным, с которым была в браке много лет.

В 2020 году влюбленные расстались. Даже ради детей Мии и Тимофея они не стали сохранять брак. Звезда кино стала еще больше работать и снова стала вести шоу «Голос. Дети».

Поклонники заметили, что Агата также стала одеваться более женственнее. Сама актриса признавалась, что похудела за последний год. Более того, она стала чаще баловать себя брендовыми обновками.

1 марта артистка отметила свой день рождения. От пышного праздника она отказалась, но вечером поужинала в ресторане. Примечательно, что Муцениеце утаила, кто составил ей компанию.

Уже в лифте своего дома актриса покрасовалась без макияжа и в плюшевой шубке Тедди горчичного цвета. Отметим, что такие шубки стали актуальны в этом сезоне. Сама Алла Пугачева недавно предстала в такой шубке.

«Друзья, ну что? Я посидела в самом вкусном ресторане. День походит к концу. Сейчас будет, наверное, самое главное, что надо сделать сегодня — это обнять своих малышей. Сейчас они будут кричать», — заявила Агата.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы классная», «Без макияжа прям девочка», «Сложно поверить, что вам больше 30 лет», «Ох, Агата, какая стильная», «Обожаю ваши луки», «А Паша поздравил?», «Ну очень красивая», — прокомментировали кадры подписчики.

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