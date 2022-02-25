Агата Муцениеце в кожаной юбке мидакси «неудачного» цвета и косухе появилась на красной дорожке

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Однако лишь после развода с Павлом Прилучным актриса стала регулярно выходить в свет.

Она также теперь чаще покупает себе дорогостоящие обновки. После участи в «Ледниковом периоде» артистка похудела. Поклонники заметили, что и ее наряды стали более женственными.

В последнее время Агата много времени уделяла детям и ездила отдыхать. Лишь на съемках она хвасталась нарядами. А вот на днях актриса посетила премьеру сериала «The Телки».

На красной дорожке она предстала в кожаном костюме и бархатных сапожках. Юбка мидакси и косуха с баской цвета кофе с молоком подчеркнули ее тонкую талию. Муцениеце взяла с собой сумку-шоппер Louis Vuitton.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. А вот эксперт по стилю Никита Карстен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro признался, что этот образ провальный и не подходит экс-жене Прилучного.

«Для меня этот образ Агаты Муценидзе стал провальным или как минимум несовременным. Даже несмотря на материал костюма (кожу цвета кофе с молоком) крой совершенно не актуальный и скорее напоминает костюм неподражаемой Людмилы Гурченко, но явно не Агаты. Совершено неуместно выбрана сумка. Смущает не только выбор размера для красной дорожки, но и цвет, который на фоне костюма выглядит грязным и отдает не самым смотрибельным оттенком. Плотные черные колготки в цвет туфель и собранная прическа с выпущенными локонами лишь переносят нас во времена Анны Карениной. Не хватает лишь элегантной шляпы и перчаток. Чтобы правильно стилизовать данный комплект с устаревшей баской, я бы рекомендовал выбрать широкий контрастный ремень с большой пряжкой и сапоги, „собранные“ на ноге и обязательно заходящие за длину юбки. Сумку заменил бы на интересный грубый клатч, а волосы собрал в низкий хвост», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в Школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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