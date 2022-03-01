Крид, Прилучный, Бледный: что известно о личной жизни Мирославы Карпович

Звезда «Папиных дочек» не раз давала повод для обсуждений хейтерам. Ее обвинили в том, что она отбила бойфренда у коллеги, а также называли разлучницей.

Мирослава Карпович является одной из самых известных молодых актрис. Она снималась в сериале «Папины дочки». Но после завершения проекта артистка предпочитает больше играть в театре и строить карьеру модели.

Она родилась в Бердянске в семье медиков и росла с братом и сестрой. Ей удалось окончить Школу-студию МХАТ. Но теперь все чаще обсуждают не ее работы, а личную жизнь.

1 марта Карпович отмечает свой день рождения. На этот раз праздник она устраивать не стала. В последнее время ходят слухи, что актриса снова осталась одна. О личной жизни она говорит редко, но ей часто приписывают романы.

Еще когда актриса снималась в «Папиных дочках», ее заметили с коллегой по проекту Филиппом Бледным. В кинокругах обсуждали, что она увела его у Насти Сиваевой, которая играла Дашу Васнецову. Но потом Мирослава пояснила, что у них не было романтических отношений.

«Мы с ним один раз поехали на премию MTV, потому что поддерживали дружеские отношения», — поясняла звезда.

Когда к ней пришла слава, среди поклонников артистки отметился бизнесмен. Но она не стала с ним крутить роман. По ее словам, моральные принципы не позволили бы ей увести чужого супруга. Позже ей также приписали отношения с Сергеем Лазаревым, когда они вместе снялись в фотосессии, и с Егором Кридом, у которого она отметилась в клипе.

В 2014 году Карпович стали видеть с коллегой по фильму «Корпоратив» Аристархом Венесом, но она пресекла слухи на корню.

«Я никогда не связывала свою жизнь с перечисленными молодыми людьми. Я никогда не встречалась ни с актерами, ни с режиссерами, ни с продюсерами. Я вообще не воспринимаю мужчин-актеров как класс. Не в обиду им будет сказано», — заявила артистка о Бледном, Криде и Венесе.

А вот спустя год ее подруга Елена Старикова обмолвилась, что у Мирославы появлялись мысли начать жить с арт-директором московского клуба Артемом Шатровым. Но почему эти отношения в итоге ничем не закончились, умолчала и актриса, и ее подруга.

И вот в 2020 году случился скандал, когда «папину дочку» заметили на отдыхе с Павлом Прилучным, который только развелся с Агатой Муцениеце. Актриса играла с детьми избранника, поэтому многие сразу поняли, что они больше, чем друзья.

А потом коллеги по театру рассказали, что якобы у молодых людей вспыхнул роман еще до того, как Агата решила развестись со звездой «Мажора». Первое время они никак не комментировали слухи, но потом стали жить вместе.

Однако начало 2022 года стало сложным для многих людей. Прилучный съездил в Дубай с Карпович, но во время отдыха несколько раз оставлял ее одну, чтобы увидеться с Муцениеце и детьми. После этого их больше не видели вместе. Актриса намекнула, что они больше не вместе, так как перестала постить с ним фото, об этом пишет «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.