«Счастье — это не что-то готовое»: Карпович высказалась о непростых временах в день рождения

Мирослава Карпович уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что любит проводить время в театре, где также играет не первый год. Но зрители ее полюбили за роль в сериале «Папины дочки».

В последние годы она редко появляется на телевизионных передачах. Когда СМИ всколыхнула информация о ее романе с Павлом Прилучным, артистка также предпочитала молчать. Но недавно появились слухи, что она снова одинока.

1 марта Карпович отмечает свой день рождения. Примечательно, что в этот же день бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце тоже отмечает день рождения. Но они обе решили не устраивать праздник из-за ситуации на Украине. Звезда «Папиных дочек» вспомнила, как общалась с ветеранами Великой Отечественной Войны, а также с прабабушками и прадедушками.

«Первый раз затаила дыхание, а на 15/20-й шептала вместе с ними ответ: «Вера. Вера в сегодня. Вера в завтра. Вера». Нам надо помнить, что мысль — материальна. Все, что мы думаем, о чем мечтаем и чего боимся, неизменно проявляется в нашей реальности. Просто верьте, счастье — это не что-то готовое, что легко. Оно — следствие наших собственных действий, мы можем если не стать счастливыми, то изрядно приблизиться к счастью, просто слегка изменив наши каждодневные привычки. А уж привычки за нас изменят и все остальное. Помните, этому миру всегда нужны и будут нужны герои», — добавила актриса.

Поклонники присоединились к ее словам. Многие поздравили Мирославу с 36-летием. Она получила много теплых комментариев под своим постом.

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