В одиночестве: Мирослава Карпович в шортах-бермудах и рубашке оверсайз покрасовалась в Дубае

Мирослава Карпович уже давно снимается в кино. Но после съемок в сериале «Папины дочки» на нее обрушилась популярность. После этого актриса предпочитает играть в театре, а также строит карьеру модели.

Примечательно, что она долгое время не говорила о личной жизни. Однако в 2020 году ее заметили с Павлом Прилучным, который только развелся с Агатой Муцениеце. Вскоре звезда сериала «Мажор» стал жить с молодой коллегой.

Теперь Карпович даже дружит с детьми своего возлюбленного. Но не так давно она оказалась в Дубае вместе с Павлом. Там же отдыхала и его бывшая жена. Актер предпочел несколько дней провести с Агатой и наследниками.

Более того, вскоре он уехал вслед за бывшей избранницей. А вот Мирослава продолжает отдыхать в Эмиратах, правда, уже в одиночестве. Но это не мешает ей наряжаться.

Примечательно, что накануне актриса покрасовалась на балконе своего номера. Она предстала в небесно-голубом костюме с шортами-бермудами. Образ подчеркнул ее стройные ноги. Карпович показала собаку, которая с ней проводила время.

«Тут есть моя подружка, ее покажу. И свои ноги покажу. С вами поделимся очень красивым видом с террасы. Я желаю вам такого же красивого утра, как у меня сегодня, и такого же хорошего настроения», — сказала артистка.

Поклонники отметили, что она хорошо выглядит. Многие восхитились ее естественной красотой. Но некоторые были удивлены, что отдыхает звезда без Прилучного.

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