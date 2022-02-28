Бузова умело скрыла животик на «Звездах в Африке» в платье-корректоре на запах

Ольга Бузова не скрывает, что ее формы сейчас несколько раздались.

Ольга Бузова попросила своих поклонников не ругаться в Сети из-за политики. Это бессмысленно, убеждена звезда.

больше по теме Настя Каменских показала свое истинное лицо Украинская певица в эти дни перестала заботиться о своем имидже.

Вместо этого она пригласила фолловеров отвлечься от проблем за просмотром шоу ТНТ «Звезды в Африке» с ее участием.

В кадре звезда предстала в модном платье с леопардовым принтом в черно-белой расцветке, которое умело скрыло ее округлившийся животик. Ольга призналась подписчикам, что в последнее время поправилась и сейчас пытается избавиться от лишнего веса.

Корректирующий эффект был достигнут благодаря шитью на запах, которое искусно прячет недостатки фигуры и вырисовывает визуально талию. Об подобных моделях ранее рассказывал ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев.

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