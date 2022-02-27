«Я слежу за тем, что происходит»: Бузова сделала обращение к народу, попросив о помощи

Второй сезон шоу ТНТ «Звезды в Африке» стартует 27 февраля в 19.00. Ведущая проекта Ольга Бузова в настоящий момент пребывает в Лимпопо, работая над программой. Оттуда звезда не перестает наблюдать за тревожными новостями в России.

Ольга Бузова сразу высказала свою позицию – она уверена, что артисты должны быть вне политики и помогать людям оставаться на позитиве при любых обстоятельствах. Поэтому старается не нагнетать обстановку. В личном блоге она показала природную красоту, которая ее окружает.

«По дороге на работу. Как хочется спокойно, как и прежде, провожать мои любимые закаты, а утром не хватать судорожно телефон и не ужасаться новостям. Мои хорошие, может вам красивых зверюшек покидать, я боюсь мы с вами все с ума сойдем, если не будем отвлекаться…» — написала Ольга Бузова.

Также знаменитость написала обращение к людям, попросив их быть добрее друг к другу.

«Я сейчас несколько дней, как и, наверное, все вы, слежу за тем, что происходит во всех социальных сетях… Как люди оскорбляют друг друга. Пожалуйста, не селите в ваших сердцах ненависть, мне кажется, мы и половины не знаем того, что происходит на самом деле. Давайте помогать и поддерживать друг друга. Этим миром должна править только любовь. Я еще верю», — сказала Ольга Бузова.

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