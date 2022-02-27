«Вот, кто нам поднимает настроение!»: Бузова в лазоревом балахоне и леопардовой чалме предстала на шоу

Ольга Бузова предложила своим поклонникам забыть про все плохое отвлечься за просмотром «Звезд в Африке».

Ольга Бузова во время всеобщего мирового неспокойствия взяла на себя миссию сеять добро и позитив среди публики. Ведущая заявила об этом в личном блоге.

По мнению знаменитости, это миссия артистов – отвлекать от проблем, а не нагнетать обстановку, как это делают некоторые ее коллеги.

27 февраля на ТНТ стартовал развлекательный формат шоу с участием Бузовой, который как раз подойдет для этой роли – «Звезды в Африке». Каждый день в 19.00 знаменитости будут преодолевать разные задания ради порций еды.

В своем Instagram Ольга Бузова выложила фотографию со съемочной площадки в компании своего соведущего Михаила Галустяна. Блондинка облачилась в лазоревый балахон и леопардовую чалму.

«Иногда приятные воспоминания помогают немного отвлечься», — написала Бузова под фото.

«Вот, кто нам поднимает настроение!», «Спасибо, Оля!», «Отличное шоу!» — откликнулись фолловеры.

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