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«Всю жизнь она ненавидит красивых девушек»: Лера Фрост набросилась на Ксению Бородину

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост попыталась объяснить, в чем корень конфликта Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.

«Всю жизнь она ненавидит красивых девушек»: Лера Фрост набросилась на Ксению Бородину
Лера Фрост. Фото: instagram.com/lerafrost/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост сочла своим долгом прокомментировать затяжной конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

Лера встала на сторону Ольги. Она не скрывает, что питает к Бородиной неприязнь.

«Всю жизнь сутулая (так Лера называет Ксению. — Прим. ред.) была на заднем плане, всю жизнь она ненавидит красивых девушек и считает, что те спят с ее мужиками. Это дико закомплексованный человек.

Что касается Оли Бузовой — зависти, пакости и гадости от нее никогда не было. Ни к кому. Оля всегда сосредоточена исключительно на себе, ей не до этого», — написала Лера Фрост в своем микроблоге.

Напомним, накануне развода Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым Леру Фрост неоднократно видели в компании Курбана.

Тогда же Лера озвучивала причину разрыва ведущей «Дома-2» с мужем. По мнению Фрост, она — в патологической ревности Бородиной.

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«Дом-2»google новостиКсения БородинаЛера ФростОльга Бузова