«Всю жизнь она ненавидит красивых девушек»: Лера Фрост набросилась на Ксению Бородину

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост сочла своим долгом прокомментировать затяжной конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.

Лера встала на сторону Ольги. Она не скрывает, что питает к Бородиной неприязнь.

«Всю жизнь сутулая (так Лера называет Ксению. — Прим. ред.) была на заднем плане, всю жизнь она ненавидит красивых девушек и считает, что те спят с ее мужиками. Это дико закомплексованный человек.

Что касается Оли Бузовой — зависти, пакости и гадости от нее никогда не было. Ни к кому. Оля всегда сосредоточена исключительно на себе, ей не до этого», — написала Лера Фрост в своем микроблоге.