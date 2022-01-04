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«На этом тема данной особи закрывается»: Фрост высказалась о возможных изменах Бородиной

Как отметила бывшая участница «Дома-2», «сутулая ей давно не интересна».

«На этом тема данной особи закрывается»: Фрост высказалась о возможных изменах Бородиной
Лера Фрост. Фото: instagram.com/iamlerafrost/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Лера Фрост в сторис Instagram прокомментировала возможные измены с другом Трофимом телеведущей Ксении Бородиной своему бывшему мужу Курбану Омарову.

Ксения Бородина и Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Лера Фрост, «сутулая ей уже давно не интересна». Она считает, что если человек говорит гадости о других, то значит и сам не без греха.

«И то, кем она меня оскорбляла и выставляла, показало в итоге, кто она такая. Время всегда все расставляет по своим местам. На этом тема данной особи закрывается».

Лера Фрост

Ранее Леру Фрост подозревали в романе с Курбаном Омаровым. Ксения Бородина не раз негативно высказывалась о бывшей участнице «Дома-2».

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Ксения БородинаКурбан ОмаровЛера ФростТрофимШоу "Дом-2"