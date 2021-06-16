«Она его достала патологической ревностью»: Лера Фрост высказалась о расставании Ксении Бородиной с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост, которую на днях видели в обществе Курбана Омарова, жестко ответила Ксении Бородиной. Та, узнав об общении Леры с Курбаном, назвала девушку эскортницей. Фрост во время общения с подписчиками в прямом эфире Instagram жестко прошлась по Бородиной.

«Человек с бревна, человек, который кроме бревна ничего не видел», — отозвалась Лера Фрост о Ксении Бородиной.

Экс-участница также озвучила причину разрыва Бородиной и Омарова. По ее словам, мужчине устал от ревности жены.

«Она мужа своего допекла уже, достала его настолько тем, что боится его потерять. У нее патологическая ревность к нему, — поделилась Лера Фрост. — Мы часто с Курбаном пересекались, он друг моих друзей. Человек ото всех всегда шарахался просто. Видимо, она в тиски такие загнала мужика уже. Достала так, что уже все — до свидания».

Лера Фрост также дала понять, что Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались. И вряд ли — на время.

«Насколько я понимаю, там уже ничего нет», — заключила экс-участница реалити-шоу.

Сама же Ксения Бородина отказывается говорить на тему разлада в семье. Но очевидно, что уже несколько недель они с Курбаном не вместе.

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